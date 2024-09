POL-PDPS: Sachbeschädigung an LKW

Hornbach (ots) - Ein 41-Jähriger ist am Montagmorgen (09.09.2024) von der Bundespolizei einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Der Mann reiste mit seinem Citroen gegen 10:30 Uhr aus Frankreich in die Bundesrepublik ein. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer betrunken war. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,91 Promille an. Er musste seine Fahrt vorzeitig beenden und auf der Dienststelle in ...

mehr