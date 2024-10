LPI-J: Übergriff auf Rollstuhlfahrer im Stadtzentrum

Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer in der Ortslage Tiefurt die Straße Am Ilmhang aus Richtung Weimar kommend. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und wurde in ein Klinikum gebracht. Am Pkw Honda entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Dieser war nicht mehr ...

mehr