Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter erbeuten Bargeld bei Schuleinbruch

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochmorgen (12.06.) entdeckte eine Mitarbeiterin einer Moitzfelder Schule um kurz vor 07:00 Uhr einen Einbruch in das Schulgebäude und verständigte umgehend die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter über ein Fenster gewaltsam ins Innere des Schulgebäudes an der Fröbelstraße eingedrungen. In den Büroräumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Diebesgut und entwendeten schließlich Bargeld in unterer vierstelliger Höhe. Sie verursachten dabei einen Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro. Zuletzt wurde die Schule am Vortag (11.06.) gegen 18:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet nun um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell