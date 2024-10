LPI-J: Fahrzeugkontrolle aufgrund unsicherer Fahrweise

Weimar (ots) - Am Sonntagmittag begab sich eine 86-jährige Frau in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weimar-Schöndorf. Dabei vergaß sie nach dem Aufschließen der Wohnung den Schlüssel wieder abzuziehen. In der Folge nutzte ein derzeit unbekannter Täter die Gelegenheit und eignete sich den Schlüssel widerrechtlich an. Vorher verschloss er die Wohnung noch von außen. In die Wohnung selbst gelangte der Täter nicht, die Frau hatte von innen die Türkette ...

