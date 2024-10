POL-GT: E-Bike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh/ Unna/ Uelzen (FK) - Durch die Polizei Gütersloh wurden Dienstagmittag (01.10.) drei Ladendiebinnen festgenommen. Die Frauen fielen in einer Drogerie an der Berliner Straße auf. In ihren Taschen hatten sie Ware aus der Filiale versteckt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 19-, 20- und 22-jährigen Diebinnen bereits in der vergangenen ...

