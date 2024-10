Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktionswoche gegen Taschendiebstahl - Infostände in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beteiligt sich in der kommenden Woche (07.10. - 13.10.) an einer bundesweiten Schwerpunktaktion gegen Taschendiebstahl.

An zwei Tagen informiert Kriminalhauptkommissar Marco Hein an Infoständen Interessierte zu dem Thema, bzw. macht darauf aufmerksam. - 09.10.2024 von 10:00-12:00 Uhr, Neuenkirchener Straße 100, Supermarkt - 10.10.2024 von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Brockhäger Straße 20, Supermarkt

Taschendiebe lieben belebte Orte, an welchen viele Menschen dicht gedrängt unterwegs sind. Dort nutzen sie kurze Momente, um sich zu bereichern. Häufig arbeiten die Täter dabei in Gruppen: Einer lenkt das Opfer ab, indem er beispielsweise in ein Gespräch verwickelt. Diesen Moment nutzt der Nächste, um blitzschnell Beute zu machen.

Im Kreis Gütersloh begehen die Täter ihre Taten häufig in Innenstädten sowie vor und in größeren Einkaufsmärkten und Discountern.

Die Empfehlungen zum Schutz vor Taschendieben lauten:

- Portemonnaies und Wertsachen in Jackeninnentaschen, Brustbeuteln oder speziellen Bauch- oder Gürteltaschen mitführen - PIN-Nummern auswendig lernen und - Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten und Ausweise mit wie nötig - Bargeld und Zahlungskarten am Körper verteilen - Etwas Hartgeld lose in Jacken- oder Hosentaschen oder im kleinen Portemonnaie mitnehmen, um Kleinbeträge bezahlen zu können ohne das Portemonnaie mit den Karten und Ausweisen zu zücken

Besonders vorsichtig sollte man sein, wenn man Taschen am Rollator, am Kinderwagen oder im Fahrradkorb festgebunden transportiert. Zerrt der Täter mit großer Kraft an der Tasche, kann es zu Stürzen und insbesondere bei Senioren zu schweren Verletzungen kommen. Gleiches gilt für die diagonale Trageweise.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell