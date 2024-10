POL-GT: Unfall zwischen Auto und Fußgänger auf der Lippstädter Straße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Einbrecher beabsichtigten in der Nacht zu Montag (30.09., 02.55 Uhr) in eine Tankstelle an der Langen Straße einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür. Dabei lösten sie unter anderem die Alarmanlage aus und flüchteten. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? ...

