Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendiebinnen nach tagelangem Beutezug in Gütersloh verhaftet

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Unna/ Uelzen (FK) - Durch die Polizei Gütersloh wurden Dienstagmittag (01.10.) drei Ladendiebinnen festgenommen.

Die Frauen fielen in einer Drogerie an der Berliner Straße auf. In ihren Taschen hatten sie Ware aus der Filiale versteckt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 19-, 20- und 22-jährigen Diebinnen bereits in der vergangenen Woche (25.09.) Ware im Wert von mehreren tausend Euro aus der Filiale gestohlen hatten. Ebenso stehen sie im Verdacht, am 25.09. in Unna Kosmetik und Parfum aus einer Drogerie gestohlen zu haben. Ebenso haben sie nach derzeitiger Ermittlungslage am 28.09. in Uelzen (Niedersachsen) gehandelt. Derzeit besteht der Verdacht, dass die Damen in Summe Ware von über 20.000 Euro bei den vier Taten gestohlen haben.

Die drei Rumäninnen wurden am Mittwoch (02.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen.

Die Ermittlungen zu Mittätern und weiteren Taten dauern an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell