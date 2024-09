Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Dunkelblauer Roller gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein dunkelblauer Roller mit dem Kennzeichen "840 REI" geriet am vergangenen Wochenende (30.8.-1.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Kempenstraße abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten unter Anwendung von Gewalt die Sicherungen zu überwinden und den Roller des Herstellers "Peugeot" zu entwenden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war auf dem Fahrzeug ein Lilien-Aufkleber angebracht. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Standort des Rollers geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell