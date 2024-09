POL-DA: Darmstadt: Mit 1,33 Promille auf E-Scooter unterwegs

Darmstadt (ots) - Kriminelle haben in der Zeit von Freitagabend (30.8.) bis Samstagabend (31.8.) ein Jugendzentrum im Martinsviertel ins Visier genommen. Die Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Gegen 19 Uhr am Samstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich seit 23 Uhr am Vorabend durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Anwesen in der Pankratiusstraße ...

