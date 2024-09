Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Mit über 2,5 Promille auf gestohlenem Rad unterwegs

Bickenbach (ots)

Ein 47-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend (31.8.) in zwei Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 21 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt den Mann aus Bickenbach auf seinem Fahrrad in der Zwingenberger Straße. Er stand stark unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von 2,53 Promille. Er wurde festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Beim Abgleich der Fahrradrahmennummer mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Polizeikräfte fest, dass es nach einem Diebstahl in Heppenheim zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Mountainbike wurde sichergestellt und Strafanzeige gegen den 47 Jahre alten Mann erstattet.

