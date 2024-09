POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Jugendzentrum gesucht

Rüsselsheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (30.08.) und Sonntagmittag (01.09.) hebelten Kriminelle ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der August-Bebel-Straße zu gelangen. Dort durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Beute. Ihnen fiel hierbei Schmuck in die Hände. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim nimmt Hinweise ...

