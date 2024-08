Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigungen an Pkw in Homburg Erbach

Homburg (ots)

In der Nacht vom 02.08.2024 auf den 03.08.2024 kam es in der Tiergartenstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei wurde ein Toyota Yaris mit Farbe beschmiert und auch zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Weiterhin zerkratzte ein bislang unbekannter Täter, im Tatzeitraum vom 02.08.2024, 16:00 Uhr, bis 04.08.2024, 10:30 Uhr, die linke Fahrzeugseite eines geparkten 3er BMW in der Gleiwitzer Straße in Homburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, oder etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell