Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand eines Mehrfamilienhauses in Bexbach-Höchen

Bexbach (ots)

Am 30.07.2024, gegen 20:53 Uhr, kam es zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Saarpfalz-Straße in Bexbach-Höchen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Obergeschoss des Anwesens in Vollbrand. Hierdurch wurde das gesamte Dach- und Obergeschoss zerstört. Zudem ist eine weitere Wohnung im Erdgeschoss ebenfalls nicht mehr bewohnbar.

Drei Bewohner wurden leicht verletzt (Rauchgasvergiftung) und in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Während der Löscharbeiten musste die Saarpfalz-Straße für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell