POL-DA: Darmstadt: Polizeistreife nimmt Fahrer und Beifahrer nach Verkehrskontrolle fest

Bickenbach (ots) - Ein 47-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend (31.8.) in zwei Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 21 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt den Mann aus Bickenbach auf seinem Fahrrad in der Zwingenberger Straße. Er stand stark unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von 2,53 Promille. ...

