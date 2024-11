Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zugeschlagen

Lahr (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstagvormittag in der Schwarzwaldstraße vor einem Supermarkt, bei der ein 56-Jähriger leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen dem 56-Jährigen und zwei weiteren Männern zunächst zu einem Streitgespräch gekommen sein. Als der Streit eskalierte, sollen die Männer das Opfer gemeinschaftlich geschlagen haben. Nach der Attacke suchten die beiden Täter das Weite. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr dauern an. /si

