Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte beschädigen Garagentor (03.03.2024)

Schönwald (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, haben Unbekannte in der Elsterstraße eine Sachbeschädigung begangen. Sie kratzen mit einem spitzen Gegenstand obszöne Zeichen in das Garagentor und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Triberg unter der Telefonnummer 07722 916071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell