POL-KN: (Bodman-Ludwighafen, Lkr. Konstanz) Vom Bremspedal abgerutscht und von der Fahrbahn abgekommen (04.03.2024)

Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag hat sich im Blütenweg ein Unfall ereignet, bei dem über 11.000 Euro Schaden entstanden ist. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer war auf der Straße "Am Schilt" unterwegs, als er an dem dortigen Gefälle von der Bremse abrutschte und eigenen Angaben zufolge seinen Fuß unter dem Pedal einklemmte. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab, brach durch eine Hecke und blieb auf einem Grundstück im Blütenweg stehen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Grundstück in Höhe von rund 1.000 Euro.

