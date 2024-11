Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zwei Alkoholfahrten beendet

Kehl (ots)

Für gleich zwei Autofahrer aus Kehl haben ihre Fahrten unter Alkoholeinfluss in der Nacht auf Freitag nun juristische Konsequenzen. Zunächst geriet ein Hyundai-Fahrer gegen 23:30 Uhr in der Hauptstraße wegen offenbar überhöhter Geschwindigkeit in den Fokus einer Streife des Polizeireviers Kehl. Rund 0,7 Promille bedeuteten das Aus für die nächtliche Weiterfahrt. Etwa zweieinhalb Stunden später ereilte einen 35-Jährigen bei einer weiteren Polizeikontrolle das gleiche Schicksal. Er war auf der Straßburger Straße mit etwa 1,3 Promille unterwegs. Die Sachbearbeitung wird in beiden Fällen durch Ermittler des Polizeireviers Kehl übernommen.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell