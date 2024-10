Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 656: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 656 (ots)

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Sonntagabend ein 25-jähriger Autofahrer auf der A 656 und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der 25-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit seinem Cupra auf der A 565 in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Heidelberg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Anschließend setzte er seine Fahrt einfach fort. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei und folgte dem 25-Jährigen zunächst nach Heidelberg und schließlich wieder in Richtung Mannheim zurück. An der Anschlussstelle konnten der Unfallverursacher und der Zeuge schließlich festgestellt werden.

Nachdem der Unfallverursacher gestoppt worden war, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 25-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem jungen Mann wurde schließlich eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Cupra-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht ermittelt. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell