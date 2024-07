Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Brände in kurzer Zeit

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

(AB) Mehrere brennende Mülltonnen im Mindener Stadtgebiet beschäftigten am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr.

Das erste Feuer wurden den Einsatzkräften am Nachmittag gegen 15 Uhr im Stadtteil Bärenkämpen gemeldet. In der Straße "In den Bärenkämpen" brannte zwischen zwei Mehrfamilienhäusern ein Müllcontainer.

Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, wurde den Beamten von Anwohnern ein zweiter Brand gemeldet. Auf Höhe des Jugendhauses Geschwister Scholl fing ebenfalls ein Müllcontainer Feuer. Eine aufmerksame Zeugin berichtete der Polizei, dass sie in diesem Zusammenhang eine dreiköpfige Jugendgruppe von der rollbaren Tonne habe wegrennen sehen. Dabei soll es sich um ca. 13- bis 15-jährige männliche Personen gehandelt haben. Einer von ihnen soll eine braun-schwarze Kappe, möglicherweise mit dem Schriftzug "Gucci", getragen haben und mit kurzer Hose bekleidet gewesen sein. Beide Mülltonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Auch hier konnte die Feuerwehr durch schnelles Handeln Schlimmeres abwenden.

Wenig später, gegen 16.50 Uhr, kam es im selben Ortsteil zu einem dritten Brand an der Tillystraße. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen vom Müllcontainer auf die Garagen eines Mehrfamilienhauses verhindern. Ein Anwohner beobachtete auch in diesem Fall drei männliche jugendliche Personen am Müllcontainer. Zwei davon seien mit Fahrrad unterwegs gewesen, einer mit einem E-Scooter. Bekleidet war seinen Angaben nach einer mit einem schwarzen Kapuzenpullover, ein anderer soll blondhaarig und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein.

Der nächste Einsatzort befand sich um Mitternacht im benachbarten Ortsteil Minderheide. Um null Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zum vierten Mal innerhalb kürzester Zeit aus - diesmal zum Ginsterweg. Die Einsatzkräfte konnten eine Mülltonne löschen, so dass es zu keinem weiteren Schaden kam.

Die Kripo Minden hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden im Zusammenhang stehen könnten oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell