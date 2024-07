Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec fahrende Senioren

Stemwede (ots)

(SN) Der JFK Stemwede (Verein für Jugend, Freizeit und Kultur) veranstaltet am kommenden Mittwoch, 17. Juli 2024 und am Donnerstag, 1. August 2024 in Kooperation mit der Verkehrsunfallprävention der Polizei Minden-Lübbecke und dem ADFC ein kostenloses Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec fahrende Seniorinnen und Senioren.

Beide Termine finden am Q / Life House, Am Schulzentrum 14 in Stemwede-Wehdem statt. Während das Fahr- und Sicherheitstraining am 17. Juli von 14 bis 17.30 Uhr erfolgen wird, ist der Zeitraum für den 1. August von 17 bis 19.30 Uhr geplant.

Die zwei Kurse werden von erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren, die übrigens selbst begeistert Pedelec fahren, durchgeführt. Hierbei werden wertvolle Tipps an die lebensältere Zielgruppe gegeben. Nach einer theoretischen Einführung besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit verschiedenen Verkehrssituationen zu durchfahren. Die Übungen sollen auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen und die Radfahrenden sensibilisieren. Hierbei geht es nicht nur um die Balance zwischen Rad und Körper, sondern auch die richtige Blickrichtung, das optimale Bremsverhalten und vieles mehr. Teilnehmende bringen bitte ihr eigenes Zweirad sowie einen Fahrradhelm mit. Leihräder stehen leider nicht zur Verfügung.

Da die Teilnehmerzahl je Kurs auf zwölf Personen begrenzt ist, wird um baldige Voranmeldungen gebeten. Diese werden während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder unter der Mailadresse vupo.minden@polizei.nrw.de entgegengenommen.

