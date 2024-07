POL-MI: Mazda bei Unfallflucht auf Parkplatz beschädigt

Espelkamp (ots) - (SN) Zwei bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Spielhalle an der General-Bishop-Straße eingebrochen. Dazu erschien das Duo gegen 2.20 Uhr an der betroffenen Spielothek und zertrümmerte ein Glaselement. In der Folge gelangte einer der offenbar männlichen Täter in das Gebäude und verließ dieses kurz darauf wieder. Im Schutze der Dunkelheit verschwanden die Kriminellen ...

