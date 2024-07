Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet auf Stoppelfeld

Minden (ots)

(SN) Am Mittwochnachmittag wurden die Beamten wegen eines Verkehrsunfalls zur Bergkirchener Straße nach Haddenhausen gerufen. Dort trafen die Polizisten auf zwei Autofahrer (41, 57).

Den Erkenntnissen nach hatte der 57-jährige Mindener in einem Kia gegen 16.45 Uhr die Bergkirchener Straße in Richtung Minden befahren und nach links in die Straße Barenstock abbiegen wollen. Zeitgleich befand sich der 41-Jährige aus Löhne in einem Ford hinter dem Kia und entschied, diesen zu überholen. Dabei kam es zum Kontakt beider Autos, der Ford-Fahrer verlor die Kontrolle und schleuderte mit dem Auto auf ein Feld. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen einer mutmaßlichen Alkoholisierung des 41-Jährigen. Daraufhin wurde ihm auf der Wache Minden eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht abnehmen. Diesen hatte er bereits vor geraumer Zeit abgeben müssen und war somit zur Zeit des Unfalls nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die beiden Autos wurden mit augenscheinlichen Achsbrüchen abgeschleppt.

