POL-MA: Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte werfen Eier an Hausfassade - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagnachmittag fiel einem aufmerksamen Zeugen ein verdächtiger Mann in der Liselottestraße auf, welcher versuchte an mehreren geparkten Fahrzeugen die Beifahrertüren zu öffnen. Als der Mann schließlich ein unverschlossenes Fahrzeug öffnete und dieses durchsuchte, ...

mehr