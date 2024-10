LPI-SHL: Auflieger löste sich und krachte in Zugmaschine

Suhl (ots) - Am 16.10.2024 befuhr gegen 13.00 Uhr ein 73-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki die Würzburger Straße und beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Bahnhof" gegenüber der Feuerwehr abzubiegen. Hier kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein brauner Toyota, entgegen. Diesem wich der 73-Jährige aus und kollidierte in der Folge mit der Verkehrsinsel. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

