LPI-SHL: Zerstörter Telekomverteiler

Suhl (ots) - Ein 24jähriger Zella-Mehliser wurde am 16.10.2024 gegen 23:25 Uhr in Suhl, Ilmenauer Straße festgestellt, als er seinen Mercedes unter Einfluss von Alkohol führte. Der festgestellte Atemalkoholwert ergab einen Wert von 0,54 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

