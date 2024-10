LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Bad Salzungen/Gumpelstadt (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es in der Zeit vom 16.10.2024 gegen 03:00 Uhr in Gumpelstadt in der Moorgrundstraße Höhe Hausnummer 42. Der sich hier befindliche Zigarettenautomat wurde durch unbekannte Täter aufgeflext, ein Großteil der Zigaretten entwendet und ein Schaden von ca. 1000 EUR verursacht. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen ...

