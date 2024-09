Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Führerloser PKW setzt sich in Bewegung, 84jährige Tankstellenkundin leicht verletzt

Hamm (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag, 07. September um 11:10 Uhr auf der Kamener Straße in Hamm-Pelkum. Ein 28jähiger Nissan-Fahrer aus Hamm befuhr mit seinem PKW zunächst das Tankstellengelände. Als er sein Fahrzeug verließ und sich in den Verkaufsraum begab, rollte sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen rückwärts gegen den Ford einer 84jährigen. Diese betankte zum Unfallzeitpunkt ihr Fahrzeug. Die 84jährige versuchte noch, das rollende Fahrzeug aufzuhalten. Hierbei kam sie jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde durch die Feuerwehr Hamm einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell