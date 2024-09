Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am 6. September ereignete sich um 16.55 Uhr auf der Lessingstraße ein Verkehrsunfall bei dem die 24-jährige Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Die junge Frau fuhr in Richtung der Allleestraße und befand sich auf der Höhe der Hausnummer 19, als sie von einem Opel Meriva überholt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw hielt während des Überholens jedoch nur so wenig Abstand zu der Scooter-Fahrerin, dass diese sich zum Ausweichen gezwungen sah. Dabei geriet sie zunächst gegen einen Bordstein und stürzte in der Folge gegen einen geparkten grauen Seat. An diesem Fahrzeug zerbarst durch den Zusammenstoß die Heckscheibe und die 24-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Der oder die Fahrerin des Opels hielt zunächst an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte oder die verursachten Schäden zu kümmern. An dem geparkten Pkw und dem E-Scooter entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 1.100 Euro. Hinweise zu dem Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hp)

