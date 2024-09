Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb erbeutet Bargeld und Handys aus Auto

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch die offenstehende Fensterscheibe hat ein Unbekannter am Donnerstag, 5. September, auf einem Parkplatz an der Ecke Römerstraße/Warendorfer Straße die Beifahrertür eines Jaguars geöffnet.

So gelangte er gegen 19.30 Uhr an eine unter dem Sitz stehende Handtasche und durchsuchte diese. Dabei erbeutete der Täter Bargeld und zwei Mobiltelefone. Anschließend entfernte er sich auf einem Fahrrad in nördliche Richtung.

Ein Zeuge konnte den Dieb bei der Tat beobachten. Es handele sich um einen etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann zwischen 30 und 40 Jahren. Über dem rechten Auge habe er eine weiße Augenbinde getragen.

Weitere Hinweise zu dem Gesuchten und zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw,de entgegen.

Bitte beachten Sie: Beim Verlassen des Fahrzeugs sollten Sie stets alle Fenster und Türen verschließen. Lassen Sie außerdem keine Gegenstände sichtbar in ihrem Auto zurück. Dies gilt auch, wenn Sie "nur mal kurz" fortgehen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell