POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Ford

Hamm-Heessen (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein elfjähriger Junge aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 4. September, in ein Hammer Krankenhaus. Gegen 8.20 Uhr eilten Einsatzkräfte der Polizei zur Unfallstelle im Kreisverkehr am Afyonring. Der Elfjährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und beabsichtigte, die Querungshilfe des Kreisverkehrs zu überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem Fiat einer ...

