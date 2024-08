Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Beim Überholen Unfall verursacht

Zwei Fahrzeuge waren am Mittwoch bei einem Unfall in Laichingen beteiligt.

Um 15.30 Uhr war ein Traktor auf der Landstraße L230 auf Höhe von Laichingen in Richtung Merklingen unterwegs. Um den Traktor zu überholen, scherte ein 64-Jähriger mit seinem LKW aus. Beim Ausscheren übersah der Fahrer des LKW wohl den bereits von hinten heranfahrenden und beim Überholvorgang befindlichen Polestar des 40-Jährigen. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Die Polizei Ehingen ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am E-Auto auf rund 10.000 Euro, den am DAF Lkw auf ca. 4.000 Euro. Der Polestar war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg das Elektroauto.

