POL-MK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schalksmühle (ots) - Eine 80-jährige Lüdenscheiderin wurde am Donnerstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hülscheider Straße gestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, trug sie ihre Geldbörse in einer Umhängetasche am Körper. Im Bereich der Gemüseabteilung kam ihr ein blonder Mann merkwürdig nahe. Sie dachte sich nichts dabei. Doch an der Kasse merkte, dass ihre Geldbörse weg war. Das Portemonnaie wurde kurz darauf auf dem Parkplatz ...

mehr