Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Schalksmühle (ots)

Eine 80-jährige Lüdenscheiderin wurde am Donnerstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hülscheider Straße gestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, trug sie ihre Geldbörse in einer Umhängetasche am Körper. Im Bereich der Gemüseabteilung kam ihr ein blonder Mann merkwürdig nahe. Sie dachte sich nichts dabei. Doch an der Kasse merkte, dass ihre Geldbörse weg war. Das Portemonnaie wurde kurz darauf auf dem Parkplatz gefunden. Es fehlte nur das Bargeld. Zeugen haben den blondhaarigen Mann beobachtet, wie er auffällig nervös aus dem Laden kam und in den SB-Center der Sparkasse ging. Anschließend rannte er zur Hauptstraße hoch und stieg dort als Beifahrer in ein weißes Fahrzeug - vermutlich einen Audi. Am Steuer saß ein anderer Mann, der sich ebenfalls kurz zuvor in dem Discounter aufgehalten hatte. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper und die PIN keinesfalls mit ins Portemonnaie gesteckt werden! (cris)

