Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Geldbörse von 60-jähriger Essenerin - Fotofahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am 11. Oktober 2023 hob eine 60-jährige Essenerin Geld in einer Bankfiliale am Rüttenscheider Stern ab. Sie legte ihre Geldbörse im Bereich des Geldautomaten ab und begab sich zu einem Schalter für Kontoauszüge. Ein Unbekannter Täter nutzte den Moment aus und entwendete die Geldbörse der 60-Jährigen. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Polizei sucht den Mann jetzt mit Aufnahmen der Videoüberwachung. Diese können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/142915

Sollten Sie Angaben zu der Person machen können, melden Sie sich bitte per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei dem Kommissariat 34 der Polizei Essen./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell