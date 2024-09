POL-HAM: Drogenverkäufer bietet zivil gekleidetem Polizisten Kokain an: Festnahme

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Durch die offenstehende Fensterscheibe hat ein Unbekannter am Donnerstag, 5. September, auf einem Parkplatz an der Ecke Römerstraße/Warendorfer Straße die Beifahrertür eines Jaguars geöffnet. So gelangte er gegen 19.30 Uhr an eine unter dem Sitz stehende Handtasche und durchsuchte diese. Dabei erbeutete der Täter Bargeld und zwei Mobiltelefone. Anschließend entfernte er sich auf einem ...

mehr