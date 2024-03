LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitagmittag wurde in der Herrenmühlenstraße ein E-Scooter Fahrer durch die Beamten der Polizeiinspektion Eisenach festgestellt. Am dem Elektrokleinstfahrzeug war der Versicherungsschutz abgelaufen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. (cm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach ...

