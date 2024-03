Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagmittag wurde in der Herrenmühlenstraße ein E-Scooter Fahrer durch die Beamten der Polizeiinspektion Eisenach festgestellt. Am dem Elektrokleinstfahrzeug war der Versicherungsschutz abgelaufen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. (cm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell