Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vier Fahrten unter Alkoholeinfluss innerhalb weniger Stunden

Hameln (ots)

In der Nacht von Samstag (19.10.2024) auf Sonntag (20.10.2024) kam es in Hameln zu mehreren Fahrten unter Alkoholeinfluss.

Die Einsatzbeamten der Hamelner Polizei stellten gegen 23:55 Uhr in der Ohsener Straße einen Pkw fest, welcher in auffälliger Fahrweise von einer 54-jährigen Frau aus Hameln geführt wurde. Bei einer Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,0 Promille.

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle, überprüften die Kräfte gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer. Ein 55-jähriger Hamelner, führte gegen 00:30 Uhr seinen Pkw in der Mühlenstraße mit über 1,0 Promille Atemalkohol. Eine knappe Stunde später, gegen 01:20 Uhr, führte ein 27-Jähriger aus Coppenbrügge seinen Pkw ebenfalls in der Mühlenstraße und stand mit über 1,0 Promille unter dem Einfluss von Alkohol.

In der gleichen Nacht, gegen 05:15 Uhr, wurde ein 21-Jähriger aus Detmold in der Straße "Kuckuck" in seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab auch hier einen Wert von über 1,0 Promille.

Bei allen vier Personen wurde zur Feststellung des genauen Alkoholwertes eine Blutprobe entnommen. Die jeweilige Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

