Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Dieseldiebstahl aus Bagger am "Bültekreisel" in Holzminden

Holzminden (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 09.10.2024 gg. 17.00h bis Freitag, 11.10.2024 gg. 07.15h haben bislang unbekannte Täter aus einem Bagger ca. 250-300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Bagger befand sich auf der Baustelle am "Bültekreisel", rechtsseitig der Auffahrt zur B64. Nach Feierabend am 09.10.2024 wurde der Bagger verschlossen dort abgestellt. Als er am Morgen des 11.10.2024 wieder in Betrieb genommen werden sollte, stellten Mitarbeiter der Baufirma fest, dass jemand den Tankverschluss gewaltsam geöffnet und den Inhalt abgepumpt hat. Es wurde ein Gesamtschaden von ca. 500,- Euro angerichtet. Aufgrund der Tatsache, dass das Abpumpen etwas Zeit in Anspruch nimmt und der unmittelbare Tatort sich am vielbefahrenen Kreisel befindet, ist nicht auszuschließen, dass vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Polizei Holzminden bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter 05531-958-115.

