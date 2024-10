Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Herzlich Willkommen! 15 neue Mitarbeitende wurden in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden begrüßt

Hameln (ots)

Am Dienstag (01.10.2024) wurden in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden 15 neue Polizisten und Polizistinnen begrüßt.

Für einige von ihnen begann mit Anfang Oktober das aktive Berufsleben. Nach erfolgreichem Abschluss des dreijährigen Bachelorstudiums an der Polizeiakademie Niedersachsen, starteten die jungen Mitarbeitenden am Dienstag in die Einsatz- und Streifendienste der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Auch einige Kollegen und Kolleginnen, die zuvor bereits in anderen Polizeibehörden ihren Dienst versehen haben, wurden heute durch den stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion, Oliver Busche, in Hameln begrüßt. Nun geht es nahtlos an den Dienstorten weiter, wo sie ihre Dienstbereiche sowie Kolleginnen und Kollegen kennenlernen werden.

Die neuen Mitarbeitenden verteilen sich auf die Polizeikommissariate Bad Pyrmont, Bad Münder, Holzminden, den Einsatz- und Streifendienst in Hameln und die Polizeistationen in Bodenwerder, Hessisch Oldendorf und Stadtoldendorf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell