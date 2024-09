Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit anschließender Verfolgungsfahrt

Hameln/Emmerthal (ots)

Am Freitag, dem 27.09.2024, gegen 23:45 Uhr ist es im Bereich des Parkplatzes am Bahnhofsplatz in Hameln zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Audi Q7 und einem geparkten VW-Passat gekommen. Nach einem kurzen Gespräch der Beteiligten entfernen sich der Unfallverursacher und drei weitere Fahrzeuginsassen in dem Audi Q7 unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Als der Audi Q7 circa zwanzig Minuten später im Bereich der Straße Hellwegskamp bei Tündern einer Streifenwagen-Besatzung begegnet, beschleunigt der Fahrzeugführer erheblich über die erlaubte Geschwindigkeit hinaus und setzt seine Fahrt fluchtartig, grob verkehrswidrig und rücksichtslos zunächst in Richtung Voremberg und anschließend über den Hastenbecker Weg, die Hagenohsener Straße, die Berliner Straße, die Hauptstraße, die Reherstraße bis in die Neue Straße in Emmerthal fort. Er wird hierbei von einem Funkstreifenwagen verfolgt. In der Neuen Straße stoppt der Pkw plötzlich und der Fahrzeugführer flüchtet fußläufig vor den Polizeibeamten. Die drei weiteren Insassen werden vor Ort in dem Pkw gestellt.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrzeugführer unter anderem aufgrund einer Verkehrsunfallflucht und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Außerdem wird gegen einen Fahrzeuginsassen aufgrund des Verdachtes der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges ermittelt.

Zeugen, Geschädigte oder Personen, die durch das Fahrverhalten des flüchtigen Pkws gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05151/933-0 mit der Polizei Hameln in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell