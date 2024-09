Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verletzte Katze aufgefunden

Hameln (ots)

Bereits am Samstag (14.09.2024) fanden zwei Kinder, gegen 16:15 Uhr, in einer Hecke in der Bergstraße in Hameln eine schwer verletzte Katze, dessen Verletzungen nach jetzigen Erkenntnissen zuvor gewaltsam durch eine zur Zeit unbekannte Person verursacht wurden. Die Katze war erst wenige Tage alt. Das Tier wurde anschließend einem Tiernotruf übergeben, welcher sich unmittelbar um die Behandlung kümmerte. Aktuell ist das Tier auf dem Weg der Besserung. In einem Nachbarsgarten konnten vier weitere Geschwistertiere aufgefunden werden. Diese wurden ebenfalls dem Tiernotruf übergeben. Die Polizei Hameln hat inzwischen aufgrund der Verletzungen des Tieres ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Der für Umweltdelikte und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zuständige Fachbereich sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell