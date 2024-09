Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 7 Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss an einem Wochenende

Bad Pyrmont (ots)

Die KollegInnen des PK Bad Pyrmont haben an diesem Wochenende, in der Zeit von Freitag Vormittag bis Sonntag Abend, insgesamt 7 Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und/ oder Drogen im Stadtgebiet von Bad Pyrmont und auch in Aerzen festgestellt und geahndet.

Bereits am Freitag Vormittag, um 11:20 Uhr, konnte eine Polizeistreife in der Lügder Straße in Bad Pyrmont einen 59-jährigen Pkw-Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 0,69 Promille feststellen. Außerdem stellte sich heraus, dass dem Mann auf Grund von Trunkenheit bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden und dieser zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwertes entnommen.

Gegen 17:40 Uhr fiel ein Verkehrsteilnehmer durch Schlangenlinien und eine insgesamt unsichere Fahrweise im Bereich der Bahnhofstraße in Bad Pyrmont auf. Bei der Kontrolle wurde bei dem stark betrunkenen Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille gemessen. Die polnische Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls am Freitag, um 23:00 Uhr, verlief bei einem weiteren Fahrzeugführer in der Luisenstraße in Bad Pyrmont ein von den Beamten durchgeführter Drogenvortest positiv auf THC. Auch diesem Verkehrsteilnehmer wurde eine Blutprobe entnommen.

Am frühen Samstagabend, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten die Beamten einen E-Scooter im Bereich des Bahnhofs Bad Pyrmont. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Beeinflussung von Amphetamin und THC festgestellt werden. Außerdem pustete der 23-jährige 0,22 Promille. Bei der Kontrolle konnte zudem eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden, die der Mann griffbereit in seinem Rucksack transportierte. Gegen ihn wurden ein Straf- und ein OWI-Verfahren eingeleitet. Zudem wurde auch bei diesem Verkehrsteilnehmer eine Blutprobe entnommen.

Am späten Samstag Abend, um 23:20 Uhr, wurde eine Streife des Nachtdienstes in der Kirchstraße in Bad Pyrmont auf eine Fahrzeugführerin aufmerksam, die ebenfalls durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten neben starkem Alkoholgeruch fest, dass die Frau typische, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte die 52-jährige vehement ab. Ihr wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des Alkoholwertes entnommen, außerdem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein.

In den frühen Morgenstunden, um 04:00 Uhr, kontrollierten die Beamten in der Solbadstraße in Bad Pyrmont eine 52-jährige Fahrzeugführerin, die ebenfalls einen Alkoholwert von 0,98 Promille aufwies. Bei einer sich anschließenden, gerichtsverwertbaren Messung stieg der Wert noch auf 1,04 Promille. Da die Dame aber sonst keinerlei Auffälligkeiten zeigte, blieb es bei der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, kontrollierten die Beamten einen Fahrzeugführer in der Burgstraße in Aerzen, der diverse Auffälligkeiten zeigte, einen Urintest jedoch nicht durchführen konnte. Im Verlauf der Kontrolle erhärtete sich für die Beamten der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe zur Bestimmung der Wirkstoffkonzentration entnommen. Das Ergebnis steht aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Insgesamt eine sehr erschreckende Bilanz, die deutlich zeigt, wie viele Fahrzeugführer trotz sensibler Strafen und hoher Bußgelder dennoch unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Straßenverkehr teilnehmen. Diese Verkehrsteilnehmer stellen eine große Gefahr für Andere und auch für sich selbst dar und die Beeinflussung durch Alkohol und Drogen zählt immer noch zu den häufigsten Verkehrsunfallursachen. Um dieser Gefahr langfristig entgegenzuwirken, wird es auch zukünftig Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung Alkohol und Drogenerkennung im Straßenverkehr im Zuständigkeitsbereich von Bad Pyrmont geben.

