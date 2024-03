LPD-EF: "ROADPOL" Kontrollaktion - Gurtkontrollen in ganz Thüringen

Erfurt (ots) - Nach einer Geldautomatensprengung in Konradsreuth (BY, LKR Hof) am heutigen frühen Sonntagmorgen konnten örtliche Einsatzkräfte vier Tatverdächtige festnehmen. In der Nacht auf Sonntag, den 10.03.2024, gegen 04:09 Uhr, wurde in 95175 Konradsreuth ein Geldautomat mittels Sprengstoff gesprengt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen, sind die Täter ...

mehr