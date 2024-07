Polizei Dortmund

POL-DO: Einige Bier, ein Poller und eine Blutprobe: 21-jähriger BMW-Fahrer spürte schnell die Konsequenzen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0702

Nach dem Besuch einer Kartbahn und eigenen Angaben zufolge dem Konsum von einigen Bier fiel ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen (28.7.2024) der Polizei um 4.26 Uhr in der Nordstadt auf. Als die Polizei das Blaulicht einschaltete, fuhr der Fahrer mit hohem Tempo davon. Die Fahrt endete an der Kreuzung Feldherrnstraße/Gneisenaustraße an einem Poller.

Der Fahrer hielt dort nach kurzer Flucht vor der Polizei kurz an und setzte zurück. Der BMW stieß mit dem Poller zusammen. Polizeibeamte verhinderten die weitere Flucht.

Erlaubt sind in dem Wohnbereich Feldherrnstraße/Gneisenaustraße maximal 30 km/h.

Der Fahrer des 1er-BMW stimmte einem freiwilligen Alkoholtest zu ("Pusten"). Das Ergebnis führte schließlich zur Entnahme einer Blutprobe in einer Polizeiwache. Die Polizei stellte den BMW, den Führerschein und das Mobiltelefon des 21-Jährigen sicher.

Er und die beiden ebenfalls 21-jährigen Beifahrer wurden zum Glück nicht verletzt. Den Schaden an dem von einem Familienangehörigen geliehenen BMW schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Schaden am Poller: 1000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein (Alkoholfahrt, Teilnahme an einem verbotenen Rennen / "Einzelrennen").

Der Konsum von Alkohol und anderen Rauschmitteln ist eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Die Drogen können enthemmen und die Wahrnehmung stark beeinflussen. Polizei und andere Institutionen warnen seit Jahrzehnten vor den Gefahren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell