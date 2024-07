Polizei Dortmund

POL-DO: Trickdiebe geben sich als Wasserwerker aus: Polizei sucht Zeugen und hat wichtige Hinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0699

In dieser Woche kam es bereits am Dienstag (23. Juli) sowie am Donnerstag (25. Juli 2024) zu zwei Trickdiebstählen in Dortmund Scharnhorst und Dortmund Wambel. Betroffen sind zwei Senioren (89 und 93 Jahre alt). Die Polizei nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte am Dienstag gegen 11.45 Uhr ein Mann an der Wohnungstür der 89-jährigen Dortmunderin in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Scharnhorst. Der Mann gab sich als Klempner aus. Die Dame sollte das Wasser im Badezimmer aufdrehen, woraufhin der Mann in ihr Schlafzimmer ging und Schmuck im Wert von über 1.000 Euro entwendete.

Die 89-Jährige beschrieb den Mann als etwa 30 Jahre alt, dunkelhaarig mit Bart und schlank.

Im zweiten Fall klingelte am Donnerstag gegen 14.40 Uhr ein angeblicher Handwerker an der Wohnungstür eines 93-jährigen Dortmunders in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Wambel. Der Mann bat den Bewohner, das Wasser aufzudrehen, damit die Leitung durchgespült werde. Als der Dortmunder dieser Aufforderung nachkam, durchsuchte der falsche Handwerker das Wohnzimmer nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld aus der Geldbörse des 93-Jährigen.

Der Täter wird als 1,60 bis 1,75 Meter großer, korpulenter Mann beschrieben. Er soll eine schwarze Hose, ein blaues Hemd und eine schwarze Jacke getragen haben.

Zeugen, welche Angaben zu den falschen Wasserwerkern aus Dortmund Scharnhorst und Dortmund-Wambel machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Die Polizei Dortmund warnt eindringlich vor einzelnen Betrügern und auch Betrügerbanden, die direkt an die Haustür kommen. Die Personen denken sich immer wieder neue Betrugsmaschen aus und geben sich als Handwerker, Wasserwerker, Verkäufer oder Spendensammler aus. Daher gilt: Schauen Sie sich Besucher immer vorher durch den Türspion oder durch das Fenster an. Installieren Sie - soweit möglich - ein Kastenriegelschloss mit Sperrbügel. So können Sie die Tür einen Spalt breit öffnen und mit dem Besucher sprechen, ohne ihn direkt in die Wohnung zu lassen.

Die Polizei Dortmund bittet daher eindringlich: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, die Sie nicht eingeladen haben oder die sich vorher nicht angekündigt haben. Häufig treten die Betrüger auch mit mehreren Personen auf, so dass ein Täter zur Ablenkung anwesend ist und mindestens ein weiterer die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und diese entwendet. Wenn Sie Zweifel an der Echtheit eines Besuchers haben, rufen Sie den Polizeinotruf 110 an.

Sollte es zu einem Betrug gekommen sein, verständigen Sie sofort die Polizei, damit die Täter noch vor Ort festgenommen und weitere Taten verhindert werden können.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell