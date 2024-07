Polizei Dortmund

POL-DO: Nach mutmaßlichem Rennen auf der A 44: Polizei nahm weiteren Beteiligten vorläufig fest

Wie bereits berichtet, sind am Mittwochabend (24.7.2024, 20.15 Uhr) vermutlich bei einem verbotenen Rennen auf der Autobahn 44 zwei Insassen eines Porsche ums Leben gekommen. Das Auto brannte aus. Die beiden getöteten Männer aus Dortmund sind 20 und 52 Jahre alt. Mit Rücksicht auf die Angehörigen veröffentlicht die Polizei keine weiteren Angaben zur Identität.

Aufgrund konkreter Angaben eines Zeugen zu einem zweiten an dem mutmaßlichen Rennen beteiligten Auto ermittelte die Polizei in den Abend- und Nachtstunden. Die Ermittlungen führten schnell auf die Spur eines 39-jährigen Mannes, der unter dem Verdacht steht, an dem Rennen beteiligt gewesen zu sein. Er flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei nahm den Mercedes-Fahrer um 21.59 Uhr an seiner Wohnanschrift in Dortmund vorläufig fest und beschlagnahmte das Auto, den Führerschein, das Mobiltelefon und die Bekleidung des Mannes. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen zum Tatverdacht und der Vernehmung wurde der Dortmunder in der Nacht wieder entlassen.

Die von der Polizei an der Unfallstelle gesicherten Spuren und die noch zu sichernden Daten aus der Bordelektronik des Porsches und des Mercedes sind Bestandteil weiterer umfangreicher Ermittlungen, mit denen die Polizei das Geschehen rekonstruiert.

Die Polizei ermittelt (§ 315 d Strafgesetzbuch: verbotenen Kraftfahrzeugrennen).

Weitere Angaben zum genauen Verlauf und zum Stand der mehrere Wochen dauernden Ermittlungen sind aktuell nicht möglich.

