Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Betrüger erbeuten Geld

Nordhorn (ots)

Am Freitag vermutlich in der Zeit zwischen ca. 14 Uhr und 15 Uhr, kam es in Nordhorn im Bereich Blanke zur Vollendung eines Schockanrufes durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Hierbei gelang es den Tätern dem Opfer vorzugaukeln, dass der vermeintliche Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution zahlen müsse, um aus der vorzeitigen Haft entlassen zu werden. Schlussendlich konnte der Täter den Geschädigten dazu bewegen, Geld in Höhe von 20.000 Euro von der Bank abzuholen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt nahm eine unbekannte Person das Geld an sich und entkam unerkannt. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, bzw. hat diese im genannten Zeitraum des 05.07.2024 in der Nähe oder auf den Straßen Vennweg/ Hessenstraße im Zusammenhang mit einem vermutlich auswärtigem Kennzeichen versehenen, Pkw/Transporter gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell